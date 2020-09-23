Son dakika haber! Libya hükümeti ateşkese ve Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara bağlılığını yineledi
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Son dakika haber! Libya hükümeti ateşkese ve Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara bağlılığını yineledi

23.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 18:42
Son dakika haber! Libya hükümeti ateşkese ve Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara bağlılığını yineledi

Son dakika haberi... Libya hükümeti ve Devlet Yüksek Konseyi, ülkedeki krizi çözmek için ateşkese ve Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara bağlı olduğunu yineledi.

Libya hükümeti ve Devlet Yüksek Konseyi, ülkedeki krizi çözmek için ateşkese ve Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara bağlı olduğunu yineledi.

Libya Başkanlık Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bir araya geldi.

Görüşmede, hükümetin Libya krizini çözmek için güvenlik, ekonomi ve seçimlere giden siyasi süreçle ilgili üç yol haritası belirleyen Berlin Konferansı'nın sonuçlarına bağlı olduğu vurgulandı.

Ateşkesin sağlanması, Libya topraklarındaki tüm savaşın son bulması, Sirte ve Cufra bölgelerinin askerden arındırılması gerektiğinin altını çizen taraflar, Ulusal Petrol Kurumu gözetiminde petrol üretimi ve ihracatına devam edilmesi ve güven telkin etmek için Libya Merkez Bankası'nın hem Trablus'ta hem de El-Bayda'daki hesaplarının gözden geçirilerek olumlu adımlar atılması gerektiğine dikkati çekti.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de uluslararası konferans düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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