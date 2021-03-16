Son dakika haber | Libya'da Sirte-Misrata yolunun 2 hafta içinde açılacağı ve paralı askerlerin tahliyesine başlanacağı bildirildi

Son dakika haber... Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Sirte ile Misrata arasındaki yolun iki hafta içinde açılacağını ve paralı askerlerin çıkarılmasına başlanacağını duyurdu.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi, Sirte ile Misrata arasındaki yolun iki hafta içinde açılacağını ve paralı askerlerin çıkarılmasına başlanacağını duyurdu.

Komite üyesi El-Fituri Gırbil, komitenin 8'inci istişare toplantısının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun 2 hafta içinde açılacağını ifade eden Gırbil, yolun açılmasıyla birlikte Sirte ve El-Cufra'daki paralı askerlerin çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Komiteden toplantı sonrası yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada da komitenin, hazırlık durumunu ve ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun en geç 2 hafta içinde açılmasını değerlendirmek için yakın bir zamanda toplanacağı aktarıldı.

Açıklamada, komitenin, toplantıda yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılma mekanizmasının yanı sıra her iki tarafın elindeki esirlerin takası ve bunun gerçekleşmesini engelleyecek zorlukları aşma çabalarının sürdürülmesini görüştüğü aktarıldı.

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, görüşmelere Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde dün Sirte'de yeniden başlamıştı.

Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Bunun yanı sıra iki taraftan toplam 8 kişilik bir alt komite uluslararası gözlemcilerle birlikte mayından arındırılma ve yabancı paralı askerlerin çekilmesi başlıklarını yürütüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci