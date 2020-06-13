Son dakika haber! Libya'da Hafter milislerinin tuzakladığı mayınlar iki sivilin daha canını aldı Gelen son dakika haberlerine göre Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle iki sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki yerleşim bölgelerine tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle iki sivilin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Hafter milislerinin başkentin güneyinde tuzakladığı mayınlar sonucu biri Havalimanı Yolu, biri de Trablus'taki evine giren sivil olmak üzere toplam iki sivil hayatını kaybetti.

Libya makamlarının açıkladığı rakamlara göre, bugüne kadar Hafter milislerinin çekildiği sivil yerleşim alanlarında tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınlar nedeniyle şu ana kadar 29 kişi can verirken, en az 40 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya hükümetinin talebi üzerine, sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus'un güneyindeki yerleşim bölgelerinden çekilirken tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların temizlenmesi için çalışmalarına başlamıştı.

Bu kapsamda, başta Trablus olmak üzere Hafter milislerinin işgali altındaki yerleşim yerlerinin kurtarılmasının ardından, bu bölgelerdeki sivil halkın evlerine güvenli dönüşününün sağlanması için Türk Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine ait bomba imha uzmanları, Özel Kuvvetler, SAS ve SAT unsurlarının bölgede tuzaklanan patlayıcılar ve mayın sistemlerini temizleyerek güvenliği sağlama ve hayatı normale döndürme çalışmalarına başladığı belirtilmişti.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune vilayetinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

Kaynak: AA