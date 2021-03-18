Son dakika haber! Libya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü münasebetiyle tören gerçekleştirildi.

Törende şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." ifadesini hatırlatan Yılmaz, Çanakkale'nin geçilmez olduğunun bir kez daha vurgulandığını ve dost düşman herkesin zihinlerine bu gerçekliğin kazındığını kaydetti.

18 Mart Çanakkale şehitlerine Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesile ile ülkemizin farklı kurumlarının çeşitli coğrafyalarda verdikleri şehitleri de anmak istiyorum. Hepsinin ruhu şad olsun. 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü esnasında şehit olan vatandaşlarımız ve güvenlik görevlilerimizin ruhları şad olsun. Allah hepsine rahmet eylesin."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısa süren törene Türkiye'den gelen bazı misafirler ve Libyalı davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık