Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyi, çatışmalara yol açacak tek taraflı askeri adımlar konusunda Hafter'i uyardı

Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki çatışmayı yeniden alevlendirecek ve siyasi süreci engelleyecek tek taraflı askeri gösterilere karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e uyarıda bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki çatışmayı yeniden alevlendirecek ve siyasi süreci engelleyecek tek taraflı askeri gösterilere karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e uyarıda bulundu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi yaptığı yazılı açıklamada, Hafter'in, Bingazi'de 29 Mayıs'ta yapacağını duyurduğu askeri geçit törenine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lafi, çatışma için yeni nedenlerin ortaya çıkmasına sebep olabilecek tatbikatlar, hamleler ve askeri geçit törenleri dahil olmak üzere askeri nitelikteki tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğini defalarca vurguladıklarını belirtti.

Ülkedeki herhangi bir tarafın, tek taraflı hamlesinin, diğer taraflara siyasi süreci aksatacak benzer adımlar atmaları için gerekçe vereceğini kaydeden Lafi, bu siyasi süreç kapsamında yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere ulaşılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Lafi, bu tür eylemlerin, askeri kurumların birleştirilmesi yolunda pek çok engel oluşturacağına ve iç barışı tehdit edeceğine dikkati çekti.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler misyonuna ve 5+5 Ortak Askeri Komite anlaşmasındaki gözlemci ülkelere, Libya'daki süreci tehdit eden gelişmelere engel olmak için aktif ve etkin bir rol üstlenme çağrısında bulundu.

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu.

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy