Son dakika haber | Libya Başbakanı Sarrac, ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu Gelen son dakika haberine göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el-Sarrac, ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz el-Sarrac, ülke genelinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Sarrac, ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılış bölgeler olması gerektiğini ifade etti.

Libya'nın BM nezdindeki resmi temsilcisi UMH'nin Başbakanı Fayiz el-Sarrac, tüm UMH güçlerine ülke topraklarında askeri operasyonların durdurulması talimatı verdi. Ateşkesin fiili hale gelmesi için de Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini belirtti. Sarrac, "Ateşkesin nihai amacı, Libya topraklarında tam egemenliği yeniden sağlamak, yabancı güçleri ve paralı askerlerin çıkışını sağlamaktır" dedi. Öte yandan Başbakan Sarrac, Mart ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için çağrı yaptı.

Kaynak: DHA