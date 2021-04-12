Son dakika haber | Libya Başbakanı Dibeybe: "Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz."
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz."
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Libya Başbakanı Dibeybe: "Türkiye'nin Libya'da kalıcı ateşkese yönelik desteğinden dolayı müteşekkiriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci