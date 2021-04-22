Son dakika haber! Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü
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Son dakika haber! Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü

Son dakika haber! Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun battığı ve en az 100 göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenevre merkezli Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orta Akdeniz'de meydana gelen deniz kazasında en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Bu son trajediden dolayı üzüntü duyuyoruz ve devletlere Akdeniz'de arama kurtarma gemilerini yeniden konuşlandırma çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz'den yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanıldı.

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken, bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

STK'nin açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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