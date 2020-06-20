Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
20.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:25
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci sınava girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi.
Kaynak: AA