Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı
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Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:25

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci sınava girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi.

Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı

Kaynak: AA

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