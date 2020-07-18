Son dakika haber | LGS birincilerinden Hüseyin Berk Ergün Sivas'ın gururu oldu
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Son dakika haber | LGS birincilerinden Hüseyin Berk Ergün Sivas'ın gururu oldu

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Hüseyin Berk Ergün, Sivas'ın gururu haline geldi.

Son dakika haber | LGS birincilerinden Hüseyin Berk Ergün Sivas'ın gururu oldu
18.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:14

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Hüseyin Berk Ergün, Sivas'ın gururu haline geldi.

Hüseyin Berk Ergün ile birlikte Türkiye derecesi elde eden Nehir Okur'u makamında konuk eden Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, Zara'ya, Sivas'a kazandırılan başarıdan dolayı, öğrencileri, ailelerini ve okul idarecilerini kutladı.

Kaymakam Mehmet Sayın da öğrencileri, aileleri ve okul idarecileri ile birlikte makamında kabul etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Kaymakam Sayın, "İlçemiz son yıllarda eğitim altyapısında büyük hizmetler aldı. Bugün de meyvelerini veriyor. Öğrencilerimiz, aileleri, öğretmenleri ve idarecilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin kendi geleceklerini en iyi biçimde yöneteceklerine inanıyorum. Bundan sonraki hayatlarında başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Berk Ergün de gazetecilere, "Sınava düzenli çalıştım. Fazla soru çözmeye değil de her gün düzenli soru çözmeye odaklandım. Pandemi sürecinde de Milli Eğitim Bakanlığı örnek sorular yayınladı, onları çözdüm. Çok kitap okudum." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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