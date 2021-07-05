Son dakika haber! Letonyalı buz hokeyci Kivlenieks, parti sırasında yaşanan kazada öldü
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Son dakika haber! Letonyalı buz hokeyci Kivlenieks, parti sırasında yaşanan kazada öldü

Son dakika haber! Letonyalı buz hokeyci Kivlenieks, parti sırasında yaşanan kazada öldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Columbus Blue Jackets'ın kalecisi Matiss Kivlenieks, bir parti sırasında yaşanan havai fişek kazasında hayatını kaybetti.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Columbus Blue Jackets'ın kalecisi Matiss Kivlenieks, bir parti sırasında yaşanan havai fişek kazasında hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinin Novi kentindeki bir evde verilen partide eğlenen Kivlenieks'in, havai fişek mekanizmasının arızalanması nedeniyle yaşadığı panik sırasında jakuziden aceleyle çıkarken düştüğü bildirildi. 24 yaşındaki sporcunun götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdiği paylaşıldı.

Michigan polisi, Kivlenieks'in jakuziden çıkmaya çalışırken ayağının kaydığı ve kafasını çarptığı bilgisini verdi.

Fakat otopsinin ilk bulgularına göre, Letonyalı milli buz hokeycinin ölümü, etrafa saçılan havai fişeklerden birinin göğsüne isabet etmesi sonucu yaşadığı travmadan kaynaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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