Son dakika haber! Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile görüştü
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Son dakika haber! Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile görüştü

Son dakika haber! Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov'un Hariri ile Moskova'daki görüşmesinde Lübnan'daki son siyasi durum ele alındı.

Rus tarafının, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik sarsılmaz pozisyonunu yinelediği belirtilen açıklamada, ülkedeki siyasi güçlerin karşılıklı rızası temelinde gündemdeki konuların çözümüne ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri ve diğer bölgesel konuların ele alındığı görüşmede ikili ilişkiler de müzakere edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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