Son dakika haber! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1043 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 238 bin 532'ye, 44 bin 299 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 9 milyon 809 bin 754'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 911 bin 411 vaka ve 56 bin 191 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 710 bin 840'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1214 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 741 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 173 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 542 bin 991'e çıktı.

Bakanlık, doğrulanan toplam vaka sayısını 1 milyon 988 bin 695, tahmini vaka sayısını ise 2 milyon 183 bin 993 şeklinde açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 159 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 50 bin 188'e, 6 bin 57 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 21 bin 553'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 820 bin 965 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 57 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 947 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 190 bin 116'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 78 bin 391'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 236 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 142 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 227 bin 205'e, virüse bağlı can kaybı 43 bin 491'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 137 bin 412'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 443'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 920 artışla 772 bin 395'e, iyileşenlerin sayısı 730 bin 234'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti ve 938 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 236 bin 36'ya, virüse bağlı can kaybı 11 bin 155'e, sağlığına kavuşanların sayısı 177 bin 282'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan