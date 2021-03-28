Son dakika haber! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Son dakika gündem haberi: Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 438, Meksika'da 567, Arjantin'de 133, Kolombiya'da 145, Peru'da 206, Şili'de 66, Bolivya'da 22 ve Paraguay'da 45 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 438 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 310 bin 550'ye, 85 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 490 bin 362'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 410 bin 498 vaka ve 71 bin 747 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 879 bin 627 ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 567 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 922 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 201 bin 429'a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 224 bin 767'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 759 bin 123'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 55 bin 368'e, 10 bin 338 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 301 bin 389'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bin 228 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 145 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölenlerin sayısı 62 bin 790'a çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 254 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 375 bin 591'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 261 bin 373'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 206 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 341 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 520 bin 973'e, virüse bağlı can kaybı 51 bin 238'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 432 bin 450'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 22 bin 653'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 588 artışla 969 bin 913'e, iyileşenlerin sayısı 905 bin 435'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti ve 591 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 269 bin 302'ye, virüse bağlı can kaybı 12 bin 165'e, sağlığına kavuşanların sayısı 217 bin 921'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti, 1893 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 206 bin 597'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 3'e, sağlığına kavuşanların sayısı 169 bin 197'ye çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan