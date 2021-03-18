Son dakika haber: Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti
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Son dakika haber: Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

18.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:25
Son dakika haber: Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

Son dakika haber... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefonların çekmediği bölgede aracının lastiği patlayan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefonların çekmediği bölgede aracının lastiği patlayan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, Şarkışla-Pınarbaşı Devlet Karayolunda devriye görevindeyken telefon çekmeyen bölgede lastiğinin patlayan vatandaşın imdadına yetişti. Ekipler, sürücünün patlayan lastiğini değiştirmek için ilk olarak trafik nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı önlem aldı. Jandarma ekipleri daha sonra patlayan lastiği yedek lastikle değiştirerek vatandaşın yola devam etmesini sağladı.

Lastiğin değişmesinin ardından sürücü Jandarma ekiplerine teşekkür etti. - SİVAS

Son dakika haber: Lastiği patlayan vatandaşın imdadına Jandarma yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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