Son dakika haber: Lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 koruma polisi yaralandı Son dakika gündem haberi... ÇORUM'da, bir otomobil lastiğinin patması sonucu takla atarak su kanalına devrildi.

ÇORUM'da, bir otomobil lastiğinin patması sonucu takla atarak su kanalına devrildi. Kazada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinde olduğu belirtilen 4 polis yaralandı.

Giresun'da yaşanan sel felaketi için bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin içinde bulunduğu, polis memuru Ayhan B. yönetimindeki 06 AY 6639 plakalı otomobilin, Çorum-Samsun yolunun 18'inci kilometresinde Eskice köyü kavşağında lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak su kanalına devrildi. Kazada otomobildeki koruma görevlileri sürücü Ayhan B., Onur Ş., Eyüp P. ve İsmail N. yaralandı. Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA