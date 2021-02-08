Son dakika haber | Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Sinopharm'ın ürettiği aşıları taşıyan kargo uçağı, bu sabah ülkenin başkenti Viyentiyan'daki Wattay Uluslararası Havaalanına ulaştı.

Aşıları teslim alan Laos Sağlık Bakanı Bounkong Syhavong, Pekin yönetimine ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine verdiği destek için teşekkür etti.

Laos, daha önce Çin'den ve Rusya'dan sağladığı aşılarla 600 kadar sağlık çalışanını aşılamıştı.

Sağlık otoriteleri 7 milyon nüfuslu Laos'ta bugüne dek yalnızca 45 Kovid-19 vakası görüldüğünü, virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Çin, dün de Sinopharm'ın ürettiği 600 bin doz aşıyı Laos'un komşusu Kamboçya'ya teslim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin