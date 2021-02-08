Son dakika haber | Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

08.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:28
Son dakika haber | Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Güneydoğu Asya ülkesi Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Güneydoğu Asya ülkesi Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Sinopharm'ın ürettiği aşıları taşıyan kargo uçağı, bu sabah ülkenin başkenti Viyentiyan'daki Wattay Uluslararası Havaalanına ulaştı.

Aşıları teslim alan Laos Sağlık Bakanı Bounkong Syhavong, Pekin yönetimine ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine verdiği destek için teşekkür etti.

Laos, daha önce Çin'den ve Rusya'dan sağladığı aşılarla 600 kadar sağlık çalışanını aşılamıştı.

Sağlık otoriteleri 7 milyon nüfuslu Laos'ta bugüne dek yalnızca 45 Kovid-19 vakası görüldüğünü, virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

Çin, dün de Sinopharm'ın ürettiği 600 bin doz aşıyı Laos'un komşusu Kamboçya'ya teslim etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Manço Demet Akalın Hüner Coşkuner Neslihan Atagül
Spor Okan Buruk Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler İzmir Antalya Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Laos, Çin'in bağışladığı 300 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 20:33:05. #1.16#
title