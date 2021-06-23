Son dakika haber | Lahor'da meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri polis 21 kişi yaralandı.