Son dakika haber | Lahor'da meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Lahor'da meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Son dakika haber | Lahor'da meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri polis 21 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Lahor şehrinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri polis 21 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, şehrin Johar Town bölgesinde bir araca yerleştirilen 30 kilogramlık bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirtti.

Bombalı saldırıda 3 kişi öldü, biri polis 21 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev ve araçta hasar oluştu.

Saldırı, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün kurucusu ve örgütün siyasi kanadı Cemaatüd Dava (JUD) lideri Hafız Muhammed Said'in evinin yakınında gerçekleşti.

Emniyet yetkilileri, saldırıda hedefin Said'in evini korumakla görevli polis personeli olduğuna inandığını açıkladı.???????

2001, 2006 ve 2008'de Hindistan'da düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olduğu ileri sürülen Said, Temmuz 2019'da Pakistan'da yakalanmış ve geçen sene aralıkta "terörün finansmanını yapmaktan" suçlu bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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