Son dakika haber | La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
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Son dakika haber | La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı

Son dakika haber | La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yarışı veren takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona 31. haftayı galibiyetle kapattı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yarışı veren takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona 31. haftayı galibiyetle kapattı.

Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Huesca'yı 2-0 mağlup ederek, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico'nun gollerini Angel Correa (Dk. 39) ve Yannick Carrasco (Dk. 80) attı.

Barcelona da sahasında Getafe karşısında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 8 ve Dk. 33), Sofian Chakla (Dk. 28, kendi kalesine), Clement Lenglet (Dk. 87) ve Antoine Griezmann (Dk. 90+2, penaltıdan), Getafe'nin gollerini de Clement Lenglet (Dk. 12, kendi kalesine) ve Enes Ünal (Dk. 69) kaydetti.

Maçın 67. dakikasında Ronald Araujo'nun ceza sahasında yaptığı faulle takımına penaltı kazandıran Enes Ünal, iki dakika sonra kullandığı penaltıyı da gole çevirdi.

Milli futbolcu bu sezon Getafe formasıyla İspanyol liginde ikinci golünü attı.

Barcelona karşısında yedeklerde başlayan Enes, 63. dakikada Angel Luis Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Sezonun bitmesine 6 maç kala La Liga'daki şampiyonluk yarışında lider Atletico Madrid'i (73), Real Madrid (70) ve Barcelona (68) takip ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Diğer yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü.

Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.

La Liga'da şimdiye kadar 7 kez gol kralı olan Messi, sekizinciye de çok yakın gözüküyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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