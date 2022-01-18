Son dakika haberi... İSTANBUL-KUZEY MARMARA OTOYOLUN'DA KAMYON DEVRİLİP YANDI: 1 ÖLÜ

Son dakika haberi: Ozan URAL / İSTANBUL DHA KUZEY Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva sapağı yakınlarında bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek yanmaya başladı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA KUZEY Marmara Otoyolu Ankara istikameti Riva sapağı yakınlarında bir kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek yanmaya başladı. Şoför yanarak can verirken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonu söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.