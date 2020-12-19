Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı

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Bakan Adil Karaismailoğlu'nun törenin ardından güzerghta makam aracını kullanması

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesimi hizmete açıldı. Açılışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kendi kullandığı makam aracı ile sürüş yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci