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Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.

Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Zincirleme Trafik Kazası, Marmara, Ankara, kar, Güncel, Haberler

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