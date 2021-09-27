Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücünün kontrolünden çıkan panelvan aracın önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücünün kontrolünden çıkan panelvan aracın önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BE 6545 plakalı panelvan araç sürücüsü Özkan N.'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Ahmet S. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada Özkan N. ve yanında bulunan yabancı uyruklu arkadaşı ağır şekilde yaralandı. Kamyonete arkadan saplanan minibüs hurdaya dönerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma Otoyol Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin sürücüsü Ahmet S.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında can verdi

 Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

 Freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

Freni boşalan kamyon 8 araca çarparak durabildi! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Bülent Ersoy Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda Panelvan araç önündeki kamyonete çarptı: 2 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 19:30:07. #1.17#