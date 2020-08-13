Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
13.08.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:04
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer mevkiinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA