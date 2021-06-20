Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti
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Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti

Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir eden otomobil alev topuna döndü.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir eden otomobil alev topuna döndü. Yoldan geçen bir kişi, yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile çevreden geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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