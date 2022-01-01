Son dakika haber: Kuzey Kore lideri Kim'den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü - Haberler
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Son dakika haber: Kuzey Kore lideri Kim'den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü

Son dakika haber: Kuzey Kore lideri Kim'den askeri kapasiteyi güçlendirme sözü
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin askeri kapasitesini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, iktidardaki İşçi Partisinin genel kurul toplantısında konuşan Kim, uluslararası siyasetin ve Kore Yarımadası'nda giderek "istikrarsızlaşan" askeri ortamın kendilerini ulusal savunmayı güçlendirmeye yönelttiğini belirtti.

Askeri kapasitenin artırılması sözü veren Kim, Kovid-19 ile mücadelenin de güçlü bir şekilde sürdürülmesini istedi.

Kim, yetkililerin virüse karşı koyma hususuna öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlarını kapalı tutmaya devam ediyor.

Sınırlarını kapatan Kuzey Kore'nin Çin'den gelen yardımlar ile ayakta kaldığı iddia ediliyor.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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