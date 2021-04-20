Son dakika haber... Kuzey İrlanda'da polis memuruna bombalı saldırı girişimi

Son dakika haberleri... İngiliz yönetiminde olan Kuzey İrlanda bölgesinde yer alan Londonderry kentinde dün, bir polis memurunun evinin yakınlarında bomba bulunmasının ardından İngiliz hükümeti yaşanan olayı cinayet girişimi olarak adlandırdı.

İngiliz yönetiminde olan Kuzey İrlanda bölgesinde yer alan Londonderry kentinde dün, bir polis memurunun evinin yakınlarında bomba bulunmasının ardından İngiliz hükümeti yaşanan olayı cinayet girişimi olarak adlandırdı.

Kuzey İrlanda'daki gerginlik devam ediyor. İngiliz yönetiminde olan Kuzey İrlanda bölgesinde yer alan Londonderry kentinin Dungiven kasabasında, dün bir polis memurunun evinin yakınlarında bomba bulunmasının ardından güvenlik güçleri alarma geçti. Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, bombanın dün Dungiven'deki polis memurunun evinin yakınında bulunduğunu ve polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi. Polis, bölgede bir güvenlik alarmının hala söz konusu olduğunu kaydetti. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Bunu, topluluğuna yarı zamanlı bir polis memuru olarak hizmet eden bir çalışana yönelik saldırı olarak görüyoruz" ifadeleri kullanıldı. Polis yetkilileri tarafından, bombayı kimin yerleştirdiği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kuzey İrlanda Devlet Bakanı Brandon Lewis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayı cinayete teşebbüs olarak nitelendirerek, "Bu, polis memurunun öldürülmeye teşebbüs edilmesi kesinlikle iğrenç. Olaya karışanların eylemlerini kesinlikle kınıyorum" ifadelerini kaydetti.

Kuzey İrlanda'da gerginlik bitmiyor

Britanya bölgesinde 1998 yılında imzalanan barış anlaşmasının ardından 30 yıl boyunca bölgede şiddet büyük ölçüde sona ermişti. Fakat son zamanlarda bölgede görev yapan polis memurları, bölgede hala faaliyet gösteren küçük İrlandalı milliyetçi grupların bombalı saldırılarına hedef olmuştu. Ayrıca son zamanlarda polis memurları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından bu yıl İngiltere'nin geri kalanıyla yapılan ticaret kısıtlamalarına karşı çıkan İngiliz yanlısı gençler tarafından düzenlenen protestolarda kendilerini saldırı altında bulmuştu. - DUBLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı