Son dakika haber... Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatıyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatıyla 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İHA