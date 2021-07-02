Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin düğününe giderken trafik kazası yapan İstanbul Orhangazi Camisi'nin imamı hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin düğününe giderken trafik kazası yapan İstanbul Orhangazi Camisi'nin imamı hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul'dan Gerede'ye giden Muhammed Saim Keskintepe (26) idaresindeki 34 ECZ 178 plakalı cip Yeniçağa Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Şarampoldeki ağaçlara çarparak devrildikten sonra durabilen cipi gören diğer sürücüler sağlık ekipleri, polis ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Keskintepe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Keskintepe'nin cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

İstanbul Orhangazi Camisi'nin imamı olarak görev yaptığı öğrenilen Muhammed Saim Keskintepe'nin, Gerede ilçesinde yaşayan kuzeninin yarın yapılacak düğününe gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Kuzeninin düğününe giderken kaza yapan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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