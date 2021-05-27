Son dakika haber: Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı
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Son dakika haber: Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı

Son dakika haber: Kuzenini öldüren, arkadaşını da yaralayan katil zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta kuzenini öldürüp, arkadaşını da yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta kuzenini öldürüp, arkadaşını da yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta dün merkez Ontemmuz Mahallesi'nde meydana gelen olayda kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) silahla vurarak öldürüp, arkadaşı Ferdi Gebedek'i (36) de başından ağır yaralayan Ali K., olayın ardından gözaltına alınmıştı. İfadesinde eşi N.K.'nin kendisini aldattığı şüphesiyle konuşmak üzere Ferdi Gebedek ile bir araya geldiğini ve aldatma olayını doğrular gibi konuştuğu için kuzeni ile arkadaşını vurduğunu söyleyen zanlı, N.K.'nin de üzerine ateş ettiğini ancak kaçtığını beyan etmişti. Ali K., emniyetteki ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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