Son dakika haber... Kuyuya düşen keçi kurtarıldı
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Son dakika haber... Kuyuya düşen keçi kurtarıldı

15.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:45
Son dakika haber... Kuyuya düşen keçi kurtarıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kuyuya düşen keçi kurtarıldıADIYAMAN'da, kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen keçi kurtarıldı

ADIYAMAN'da, kuyuya düşen keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkeze bağlı Yarmakaya köyünde Hüseyin Görmez'e ait keçi su kuyusuna düştü. Kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, keçiyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından keçi çıkartılarak sahibi Görmez'e teslim edildi. Görmez ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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