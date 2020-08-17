Son dakika haber... Kuyuya düşen inek kurtarıldı Bir son dakika haberine göre Van merkez Tuşba ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van merkez Tuşba ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Terzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyuya bir ineğin düştüğü ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekipler, kuyunun üzerindeki betonu kırıp demirleri kestikten sonra ineği düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti. - VAN Kaynak: İHA