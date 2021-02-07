Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

07.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:20
Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: HATAY'ın Altınözü ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı. 

Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahalles'inde Faysal Yalçın'a ait inek, otladığı sırada kullanılmayan ve üstünde kuru dallar olan kuyuya düştü. Yalçın, kendi imkanlarıyla ineği kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmada kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla, iş makinesi kullanılarak halatla çekilip kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

 


Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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