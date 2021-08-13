Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI
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Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, kuyumcuya girip silah zoruyla bir miktar altın ve para alarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da, kuyumcuya girip silah zoruyla bir miktar altın ve para alarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gazi Caddesi'nde belediye iş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına elinde susturucu takılı tabancayla giren şüpheli, tehdit ettiği iş yeri sahibinin cep telefonu ile bir miktar altın ve para alarak Kapalıçarşı istikametine doğru kaçtı. Dükkan sahibinin çevreden yardım istemesi üzerine vatandaşlar, hırsızın peşine düştü. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polisler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI
Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI
Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI
Son dakika haberi | KUYUMCUYU SOYDU, KAÇARKEN POLİS YAKALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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