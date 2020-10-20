Son dakika haber | Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı

20.10.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:37
Son dakika haber | Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'den İstanbul'dan geldiği tespit edilen 1 kişi kuyumcuya 74 gram ağırlığında sahte bilezik satan kişi polis ekiplerince tespit edildi.

Nevşehir'den İstanbul'dan geldiği tespit edilen 1 kişi kuyumcuya 74 gram ağırlığında sahte bilezik satan kişi polis ekiplerince tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir'de kuyumcuya giden 1 kişi 30 bin lira değerinde 74 gram Trabzon burma bileziği sattı. Kuyumcu bir süre sonra satın almış olduğu bileziğin sahte olduğunu anlamasının ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından sahte bileziği satan kişinin İstanbul'da ikamet eden E.Ş. olduğunu tespit etti. Kale Şehit Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına tahkikat evrakını göndererek İstanbul'da yakalanması için çalışmalara başladığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum Bülent Turan Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Yekta Kopan Yavuz Bingöl Didem Soydan İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Can Bartu Şenol Güneş Metin Oktay
Daha Fazla Ekim Karar Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kuyumcuya 30 bin lira değerinde sahte bilezik sattı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 09:37:36. #1.14#
title