Son dakika haber! Kuyumcudan 32 bin TL'lik altını böyle çaldı Son dakika habere göre Kuyumcudan 32 bin TL'lik altını böyle çaldı 1000 güvenlik kamerası inceleyen polis ekipleri hırsızı evinde gözaltına aldı Yakalanmamak için 4 kez otobüs 5 kez de giydiklerini değiştirdi Sahte kimlik verdiği polisleri kendisini yakaladığı için tebrik etti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde...

Kuyumcudan 32 bin TL'lik altını böyle çaldı

1000 güvenlik kamerası inceleyen polis ekipleri hırsızı evinde gözaltına aldı

Yakalanmamak için 4 kez otobüs 5 kez de giydiklerini değiştirdi

Sahte kimlik verdiği polisleri kendisini yakaladığı için tebrik etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 32 bin liralık altın çalan hırsız, İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin yakalanmamak için 4 kere otobüs 5 defa da kıyafet değiştirdiği, kendisini yakalayan polisleri ise tebrik ettiği öğrenildi.

Olay 14 Ağustos Cuma günü İzmit'te bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit'te bir kuyumcuya müşteri kılığında giren Y.G.adlı kadın, bir süre vitrindeki altınları inceledi. İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen Y.G., vitrinin çekmecesini açarak 32 bin liralık altını alarak kuyumcudan ayrıldı. Kadının ayrılmasının ardından vitrindeki altınların eksik olduğunu fark eden iş yeri görevlileri, güvenlik kameralarını incelediklerinde Y.G.'nin altınları çaldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

1000 güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızı tespit ettiler

Olayın ardından kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1000 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti.

yakalanmamak için 4 otobüs ve 5 kez de giydiklerini değiştirdi

Kameraları inceleyen polis ekipleri, yakalanmamak için 4 otobüs ve 5 kez de giydiklerini değiştiren S.Y.'nin Gebze'de aracına binerek İstanbul Sancaktepe'ye gittiğini belirledi. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, kuyumcu hırsızı S.Y.'yi gözaltına aldı. Baskında polislere sahte kimlik veren S.Y.'nin çaldığı altınlar ise evinin yakınlarında bir yere gömdüğünü söyledi. Polis ekipleri, toprağa gömülü altınları bulunduğu yerden çıkararak eksiksiz bir şekilde teslim etti.

Suç makinesi kadın kendisini yakalayan polisleri tebrik etti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen S.Y.'nin suçunu kabul ettiği, yakalanmayacağından emin olduğunu belirterek kendisini yakalayan polis ekiplerini kendisini yakaladığı için tebrik ettiği öğrenildi. S.Y.'nin yapılan incelemesi "İş yerinden Hırsızlık, Yankesicilik ve Evden Hırsızlık" suçlarından 66 ayrı suç kaydının olduğu ve 15 ayrı arama kaydı ile 14 ilde arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsızlık zanlısı S.Y., daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Yüzünü kapattı parmak için bırakmamak için bez kullandı

Öte yandan kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kuyumcuya gelen ve gözlük takarak yüzünü eşarpla kapatan S.Y., vitrindeki altınları inceledikten sonra eline aldığı bezle vitrinin çekmecesini açıyor. Parmak izi bırakmamak için bezle tuttuğu çekmeceden altınları alan S.Y., yanında getirdiği çantayı açarak uzun süre altınları çantanın içine koymak için uğraşıyor. Bir yandan iş yeri çalışanlarını gözleyen S.Y. altınları çantanın içine koyarak iş yerinden ayrılıyor.

Kaynak: İHA