Son dakika haber | Kuyuda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Ağrı'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldıFatih Mahallesi'nde atıl durumdaki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
07.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:21
Ağrı'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Fatih Mahallesi'nde atıl durumdaki su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, köpeği kuyudan kurtardı.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan köpek itfaiye görevlilerince serbest bırakıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA