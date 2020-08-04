Son dakika haber... Kuyu faciasında ölenler toprağa verildi
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Son dakika haber... Kuyu faciasında ölenler toprağa verildi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Son dakika haber... Kuyu faciasında ölenler toprağa verildi
04.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:29

Adana'da açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Dörtyol ilçesinde yaşayan Haluk Karahan beraberinde eşi Havva (35), oğlu Ömer (18) ile kardeşi Sefa Karahan (30), Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi, Bozcalar mevkisinde satın aldıkları arazide açtıkları su kuyusunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri kuyudan çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopsilerinin ardından Karahan ailesinin cansız bedenleri toprağa verilmek üzere Dörtyol ilçesine getirildi.

Çaylı Mahallesi Ağalar Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından 4 kişi yan yana dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi.

İki oğlu, bir torunu ve gelinini kaybeden anne Fatma Karahan mezarların başına giderek iki oğlu, torunu ve gelini için ağıtlar yakarak gözyaşları döktü.

Düzenlenen cenaze törenine ailenin yakın akrabası olan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan başta olmak üzere aile yakınları, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve sevenleri katıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

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