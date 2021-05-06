Son dakika haber: Kuveyt ve Tunus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
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Son dakika haber: Kuveyt ve Tunus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

Son dakika haber: Kuveyt ve Tunus Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Tunus temasları kapsamında mevkidaşı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Tunus temasları kapsamında mevkidaşı Osman el-Cerendi ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Sabah ve Cerendi, başkent Tunus'taki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların da değerlendirildiği aktarıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah, dün de Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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