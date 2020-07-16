Son dakika haber... - Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Bir son dakika haberine göre - Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
16.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:27
- Kuveyt'te 20 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
KUVEYT - Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Kuveyt'in Subah el-Ahmed kentinde bulunan Wafra yolunda 20 aracın birbirine girmesiyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazanın kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: İHA