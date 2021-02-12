Son dakika haber... Kuveyt Dışişleri Bakanlığı: Husilerin saldırıları açık bir meydan okumayı temsil ediyor
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Son dakika haber... Kuveyt Dışişleri Bakanlığı: Husilerin saldırıları açık bir meydan okumayı temsil ediyor

12.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:42
Son dakika haber... Kuveyt Dışişleri Bakanlığı: Husilerin saldırıları açık bir meydan okumayı temsil ediyor

Son dakika haber: Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılara devam etmesini, bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış ve bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılara devam etmesini, bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış ve bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Husilerin saldırıları ve bunların bölgesel etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, "(Husilerin gerçekleştirdiği) Bu terör eylemlerinin devamı ve bu eylemlerde ısrarı, Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı, uluslararası ve insan hakları yasalarına açık bir meydan okumayı temsil ediyor ve devam eden çatışmayı siyasi çözümle sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası çabaları baltalıyor." denildi.

Kuveyt'in, güvenliğini ve istikrarını korumak için aldığı her önlemde Suudi Arabistan'ı desteklediği kaydedilen açıklamada, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden emniyet ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi istendi.

Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra insansız hava araçlarını kullanarak, ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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