Son dakika haber! Kuveyt bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını yüzde 10 azaltma kararı aldı
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Son dakika haber! Kuveyt bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını yüzde 10 azaltma kararı aldı

Son dakika haber! Kuveyt bütçe açığını kapatmak için kamu harcamalarını yüzde 10 azaltma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kuveyt, bütçe açığını kapatmak amacıyla tüm devlet kurumlarındaki harcamaların yüzde 10 azaltılması yönünde önlemler alınmasına karar verdi.

Kuveyt, bütçe açığını kapatmak amacıyla tüm devlet kurumlarındaki harcamaların yüzde 10 azaltılması yönünde önlemler alınmasına karar verdi.

Kuveyt Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ekonomik İşler Komitesinin kamu bütçesindeki nakit para eksikliğini gidermek ve bütçe açığını kapatmak üzere köklü çözümler bulunması yönündeki tavsiyesi doğrultusunda alınan kararlar duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki tüm devlet kurumlarının harcamalarının 2021-2022 mali yılında en az yüzde 10 azaltılmasına karar verildiği aktarıldı.

Ülke içinde ve yurt dışındaki sergi ve konferansların yanı sıra yurt dışı eğitimlerde de kısıtlamaya gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, devlet görevlilerinde ve yurt dışı tedavilerde sınırlandırmaya gidileceği kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol gelirleri ciddi şekilde düşen Kuveyt, ekonomik olarak sıkıntılı dönemlerden geçiyor.

Resmi verilere göre Kuveyt'te, 31 Mart 2021'de sona eren mali yıl itibarıyla bütçe açığı yüzde 175 artarak 10,8 milyar dinara (yaklaşık 36 milyar dolar) ulaştı ve ülke tarihinin en büyük mali açığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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