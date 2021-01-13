Son dakika haber! Kuveyt Başbakanı, hükümetin istifasını Emir Nevvaf'a sundu
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Son dakika haber! Kuveyt Başbakanı, hükümetin istifasını Emir Nevvaf'a sundu

13.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:12
Son dakika haber! Kuveyt Başbakanı, hükümetin istifasını Emir Nevvaf'a sundu

Son dakika haberler: Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu belirtildi.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a istifasını sunduğu belirtildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, Başbakan Şeyh Sabah'ı Havli kentindeki Beyan Sarayı'nda kabul etti.

Ayrıntıya yer verilmeyen haberde, Başbakan'ın Emir Şeyh Nevvaf'a hükümetin istifasını sunduğu kaydedildi.

Kuveyt milletvekilleri geçen hafta "anayasa ihlalleri, hükümetin çalışma programının sunulmasının geciktirilmesi ve yürütmenin yasamayı etkisi altına almaya çalışması" gibi konularda Başbakan Sabah aleyhinde Meclise gensoru önergesi vermişti.

Önergenin ardından kabine üyeleri dün Başbakan Şeyh Sabah'a istifalarını sunmuştu.

Kuveyt'te geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümet 14 Aralık 2020'de göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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