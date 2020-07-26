Son dakika haber: Küvette Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin çatısındaki küvette Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
26.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:40
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin çatısındaki küvette Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddia edilen E.F'nin Modernevler Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada, evin çatısındaki bir küvette yetiştirilen 27 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli E.F. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA