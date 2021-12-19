Son dakika haber | Kütahya-Eskişehir karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir yönüne gitmekte olan araçlar, kar ve buzlanma sebebiyle birbirine girdi. Kazada, 7 araçta maddi hasar meydana gelirken, 1 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle Kütahya-Eskişehir Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet