Son dakika haber... Kütahya'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Kütahya'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kütahya'daki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberler: Kütahya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, araçtaki bir kişi yaralandı.

Nurettin Özçam (23) yönetimindeki 43 ACL 717 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ile Ayşenur Tunç (19), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücü Özçam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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