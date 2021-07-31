Son dakika haber | Kütahya'daki ormanlık alanlarda 30 Eylül'e kadar ateş yakmak yasaklandı
Son dakika gündem haberi: Kütahya'daki ormanlık alanlarında güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor.
Kütahya'daki ormanlık alanlarında güvenlik güçlerince denetimler yapılıyor.
Valilik kararıyla il genelinde belirlenen alanlar dışında 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
Kararın ardından il merkezindeki ormanlık alanlarda polis ekipleri, kırsal bölgelerde ise jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Orman ve mesire alanı girişlerinde uygulama yapan ekipler, vatandaşları uyardı.
Şüpheli görülen şahısların ise kimlik sorgulaması yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin