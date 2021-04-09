Son dakika haber | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zığra Mahallesi yakınlarındaki iki otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, içinde şüphelilerin bulunduğu iki otomobili Alayunt köyü yol ayrımında durdurdu.

Araçlarda ve şüphelilerin üst aramasında, 30 gram tütünle karıştırılmış uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. (27), A.T. (32), İ.C. (20), N.Ç. (28), Y.A. ( 24), M.İ. (23) ve O.K. (29) İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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