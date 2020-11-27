Son dakika haber! Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 810 gram sentetik uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen S.M, O.B, E.D, V.Ç, S.S, Ş.B.A. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin