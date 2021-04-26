Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
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Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi

Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav İşletme Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Simav İşletme Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı için fidanlar toprakla buluşturuldu.

Simav Orman İşletme Şefliği Yeşilköy Polis Hatıra Ormanında yapılan etkinlikte 25 sedir ağacı dikildi. Pandemi koşulları altında, çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve yeni nesillerin altında gölgelenebileceği bir ortam oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte emniyet mensupları adına sedir fidanları toprakla buluşturuldu.

Türk Polis Teşkilatı çalışanları düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeklerinden dolayı Simav Orman İşletme Müdürlüğü personeline teşekkür ettiler.

Simav ilçesinde 2017 yılında temelleri atılan ve Yeşilköy Mevkiinde bulunan Polis Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine Kaymakam Türker Çağatay Halim, İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Serdal İnce, Orman İşletme Şefi Muhammet Eğilmez, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi
Son dakika haber | Kütahya'da Türk Polis Teşkilatı için fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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